وزير التربية: تأمين مراكز امتحان البكالوريا ومنع تسريب المواضيع من أولوياتنا

في إطار الاستعدادات النهائية لامتحان البكالوريا، كشف وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي عن الإجراءات المعتمدة لفتح مراكز الامتحان. وضمان سلامة سيره. مؤكدا أن هذه التدابير تهدف إلى حماية قدسية الامتحان ونتائجه على المستوى الوطني.

وأوضح الوزير أن فتح المراكز يعتمد على عدد المترشحين ومقرات سكنهم، مشيرا إلى أن المراكز لا تُفتح إلا إذا بلغ عدد المترشحين فيها بين 400 و600 شخص. لضمان التنظيم الجيد وتوفير كل الضمانات اللازمة. كما شدد على أن القانون لا يسمح بمزج المترشحين الأحرار مع المتمدرسين في نفس المركز. ما يضمن سير الامتحان وفق الأطر القانونية والتربوية المعتمدة.

وأضاف المسؤول عن القطاع أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية سير الامتحان، من بينها منع تسريب المواضيع. الأمر الذي يتطلب تجهيزات كبيرة وضمانات أمنية مشددة.

كما تم التنسيق مع عدد من القطاعات لحل مشكلات النقل وإيواء المترشحين خلال أوقات فراغهم، عبر فتح المؤسسات التربوية المجاورة والمرافق الشبابية. والمساجد في المناطق التي يصعب فيها فتح مركز امتحان.