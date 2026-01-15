وزير التربية: تجهيز جميع الابتدائيات بالألواح الإلكترونية نهاية السنة الجارية

أعلن وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم تعميم تجهيز المدارس الابتدائية بالألواح الإلكترونية. على المستوى الوطني مع نهاية السنة الجارية.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، قال سعداوي. أنه “تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. سيتم تعميم تجهيز المدارس الابتدائية بالألواح الإلكترونية على المستوى الوطني مع نهاية السنة الجارية. خاصة في ظل رصد مبلغ مالي معتبر لتجسيد هذه العملية”.

وأوضح الوزير أن هذه الألواح الالكترونية الموجهة لأقسام السنوات الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي. جاءت لتعويض الكتب الورقية فقط قصد تخفيف ثقل المحفظة المدرسية. مؤكدا أنها لا تستعمل لإجراء نشاطات تربوية كحل التمارين.

وبعد ان أشار إلى أن “نسبة تزويد الابتدائيات بهذه الألواح بلغت حاليا 18 بالمائة”، أوضح الوزير أن عملية التزويد. تستدعي اتخاذ جملة من الإجراءات المسبقة على غرار تكوين الأساتذة. وتجهيز الاقسام وتحديد أماكن تخزين هذه اللوحات التي تبقى بالمؤسسات التربوية. فضلا عن ضمان الحماية التقنية المستمرة لهذه الألواح.

وفي موضوع ذي صلة، أبرز سعداوي أن القطاع يواصل العمل من أجل إدماج جميع المؤسسات تحت الوصاية. في مسار الرقمنة للرفع من مستوى الاداء والتكفل

الأمثل بالمسار المهني لجميع الموظفين من خلال استخدام الرقم الوظيفي.

وفي موضوع أخر يتعلق بتعزيز القطاع بهياكل بيداغوجية جديدة. جدد الوزير عزم قطاعه على مواصلة العمل على تشيد هذه الهياكل. واصفا ذلك ب”أبرز التحديات” التي تواجه القطاع الذي يخصص مبالغ مالية معتبرة لهذا الشأن.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور