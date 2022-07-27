وزير التربية: تجهيز 1600 مدرسة باللوحات الإلكترونية.. استعمال الكتاب الرقمي لأول مرة

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن الدخول المدرسي المقبل سيشهد إجراءات غير مسبوقة خاصة في التعليم الابتدائي من خلال تخفيف المدرسة.

وأضاف وزير التربية على هامش تكريم رئيس الجمهورية للمتوفقين الأوائل في شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط، أنه سيشرع بداية من الدخول المدرسي المقبل في إجراءات تخفيف المحفظة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما أنه سيام بداية من شهر أوت المقبل تجهيز باللوحات الرقمية لـ 1600 مدرسة ابتدائية التي تم اختيارها بإحكام لتشمل كل بلديات الوطن.

وأضاف وزير التربية أنه سيتم لأول مرة إستعمال الكتاب الرقمي في المدرسة وخصوصا في الطور الابتدائي والذي يتجاوز عددهم 5 ملايين و200 الف تلميذ مجانا.