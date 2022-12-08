وزير التربية: تحميل نصف مليون نسخة كتاب مدرسي على الألواح الرقمية

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم، أنه تم لحد الآن تحميل نصف مليون نسخة كتاب مدرسي على اللوحات الرقمية من طرف أولياء التلاميذ.

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم، أنه تم لحد الآن تحميل نصف مليون نسخة كتاب مدرسي على اللوحات الرقمية من طرف أولياء التلاميذ.

وفي رده على الأسئلة الشفوية للنواب في جلسة علنية بالبرلمان قال بلعابد أن الوزارة “سجلت تحميل نصف مليون نسخة من الكتاب المدرسي على الألواح الرقمية من قبل أولياء التلاميذ، مما يعني أن نصف مليون تلميذ اقتنوا إلى غاية اليوم الألواح الالكترونية”.

وبالمناسبة اكد الوزير إلى “تجهيز 1629 مؤسسة تربوية بالألواح الالكترونية ضمن الاجراءات التي اتبعها القطاع هذا الموسم”، معتبرا أن” تحميل هذا الكم من نسخ الكتاب المدرسي على الالواح الالكترونية من شأنه الاسهام في مجهودات الدولة في تجهيز المدارس بالألواح الرقمية”.

وتابع وزير التربية ان قطاعه يعكف حاليا، بالتعاون مع الديوان الوطني للتعليم عن بعد والمعهد الوطني للبرامج، على “إصدار دروس مرقمنة لاستعمالها في الوقت المناسب”.