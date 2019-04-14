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وزير التربية: “تخفيف محتوى الملفات المدرسية.. وتسوية الملفات العالقة للموظفين قريبا”

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وزير التربية: “تخفيف محتوى الملفات المدرسية.. وتسوية الملفات العالقة للموظفين قريبا”
بقلم أمينة داودي

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه سيتم العمل على تسهيل كل الإجراءات المتعلقة بالتسجيلات المدرسية مستقبلا.

مشيرا خلال إجتماعه مع مدراء التربية، أنه سيتم تخفيف محتوى الملفات المدرسية التي تعد من أولويات الوزارة.

وأضاف الوزير أن الوزارة ستركز على حسن إستقبال التلاميذ والتكفل الفعلي بانشغالاتهم، والعناية بمسارات الموظفين.

كما سيتم تحسين ظروف العيش داخل المؤسسات بمختلف انواعها.

وشدّد الوزير على ضرورة العمل على تسوية الملفات العالقة للموظفين على المستوى المحلي منها المتعلقة بالمخلفات المالية.


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