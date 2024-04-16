وزير التربية: تخفيف مناهج وبرامج التعليم الإبتدائي السنة المقبلة

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، إنّ الأمية تراجعت في الجزائر أين وصلت إلى 7.40 بالمائة. مُشيرا إلى أنه سيتم وبداية من الموسم الدراسي المقبل. تخفيف المناهج والبرامج في التعليم الابتدائي.

وأشار وزير التربية في كلمة له بمناسبة الاحتفال بيوم العلم اليوم الثلاثاء. أنه سيتم القضاء على آفة الأمية في برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة سنة 2030، من خلال جودة التعليم في الجزائر. مضيفاً أن المدرسة الجزائرية تحت قيادة الرئيس شهدت تغييرا ايجابيا من خلال إدراج الإنجليزية في الابتدائي وتأطير التربية البدنية والرياضية ومراجعة مواقيت التعليم الإبتدائي.

كما أضاف الوزير، أنه وتجسيداً لقرار الرئيس القاضي بتخفيف وزن المحفظة، تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات تم تجسيدها بدءاً بتجهيز المدارس الابتدائية باللوحات الالكترونية. بالإضافة كذلك إلى توفير نُسخة من الكتب المدرسية في التعليم الابتدائي وإطلاق الكتاب الرقمي ناهيك عن التخلي على امتحان نهاية التعليم الإبتدائي لعدم ثبوت جدواه من الناحية البيداغوجية والضغوط النفسية للتلاميذ وتعويضه بامتحان تقييم المكتسبات.

كما أشار وزير التربية، أن المدرسة الجزائرية تحت قيادة الرئيس شهدت إيجابيات كثيرة. من خلال إدراج الإنجليزية في الابتدائي وتأطير التربية البدنية والرياضية ومراجعة مواقيت التعليم الإبتدائي. حيث سيتم بداية من الدخول المدرسي المقبل الشروع في تخفيف البرامج في التعليم الإبتدائي والحفاظ على كل مواد الهوية الوطنية.

وأوضح الوزير في سياق ذي صلة، أن الوزارة ستعمل على استحداث مديرية عامة للرياضات المدرسية تنفيذا لمخرجات مجلس الوزراء. مؤكدا أن المرسوم الخاص بها تم استصداره.