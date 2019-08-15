وزير التربية: “تدريس الإنجليزية في الإبتدائي وارد”

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن تفكير الوزارة في تدريس اللغة الإنجليزية بالطور الابتدائي.
وأكد وزير التربية، اليوم الخميس، أن الوزارة شرعت في التفكير في تعزيز استعمال الانجليزية في القطاع.
كما تبحث الوزارة، إدخال الإنجليزية في المسابقات، باعتبارها لغة عالمية أولى.
وفي حديثه عن إصلاح البكالوريا، أكد أن البداية ستكون مع الثانية ثانوي هذه السنة، رافضا إدلاء المزيد من التفاصيل.
التعليقات (2)
تدريس الانجليزية خطوة جد مهمة للنهوض بالمنضومة التربوية التي تعاني من حقل التجارب الذي اقيم عليها و لكن يجب دراسة المشروع جيدا اولا بتخفيف برامج العربية و الفرنسية و التأكيد على الاساسيات في هذه التعلمات فمثلا لا ارى الداعي ان يتعلم طفل في السابعة التاريخ بما انه سيرافقه طوال مشواره الدراسي كما يجب التاكيد على ترفيه الطفل و منحه الوقت الكافي ليستغل طفولته بالطريقة التي يحبها هو.
تدريس الانجليزية خطوة جد مهمة للنهوض بالمنظومة التربوية التي تعاني من حقل التجارب الذي اقيم عليها و لكن يجب دراسة المشروع جيدا اولا بتخفيف برامج العربية و الفرنسية و التأكيد على الاساسيات في هذه التعلمات فمثلا لا ارى الداعي ان يتعلم طفل في السابعة التاريخ بما انه سيرافقه طوال مشواره الدراسي كما يجب التاكيد على ترفيه الطفل و منحه الوقت الكافي ليستغل طفولته بالطريقة التي يحبها هو.