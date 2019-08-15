عاجل

وزير التربية: “تدريس الإنجليزية في الإبتدائي وارد”

الأخبار المميزة
  • -
  • 2
وزير التربية: “تدريس الإنجليزية في الإبتدائي وارد”
بقلم نسرين محفوف/هاجر زليلف

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن تفكير الوزارة في تدريس اللغة الإنجليزية بالطور الابتدائي.

وأكد وزير التربية، اليوم الخميس، أن الوزارة شرعت في التفكير في تعزيز استعمال الانجليزية في القطاع.

كما تبحث الوزارة، إدخال الإنجليزية في المسابقات، باعتبارها لغة عالمية أولى.

وفي حديثه عن إصلاح البكالوريا، أكد أن البداية ستكون مع الثانية ثانوي هذه السنة، رافضا إدلاء المزيد من التفاصيل.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=688782

طالع أيضا

التعليقات (2)

  • بشرى م م إ

    تدريس الانجليزية خطوة جد مهمة للنهوض بالمنضومة التربوية التي تعاني من حقل التجارب الذي اقيم عليها و لكن يجب دراسة المشروع جيدا اولا بتخفيف برامج العربية و الفرنسية و التأكيد على الاساسيات في هذه التعلمات فمثلا لا ارى الداعي ان يتعلم طفل في السابعة التاريخ بما انه سيرافقه طوال مشواره الدراسي كما يجب التاكيد على ترفيه الطفل و منحه الوقت الكافي ليستغل طفولته بالطريقة التي يحبها هو.

  • بشرى م م إ

    تدريس الانجليزية خطوة جد مهمة للنهوض بالمنظومة التربوية التي تعاني من حقل التجارب الذي اقيم عليها و لكن يجب دراسة المشروع جيدا اولا بتخفيف برامج العربية و الفرنسية و التأكيد على الاساسيات في هذه التعلمات فمثلا لا ارى الداعي ان يتعلم طفل في السابعة التاريخ بما انه سيرافقه طوال مشواره الدراسي كما يجب التاكيد على ترفيه الطفل و منحه الوقت الكافي ليستغل طفولته بالطريقة التي يحبها هو.

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com