وزير التربية: “تدريس الإنجليزية في الإبتدائي وارد”

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن تفكير الوزارة في تدريس اللغة الإنجليزية بالطور الابتدائي.

وأكد وزير التربية، اليوم الخميس، أن الوزارة شرعت في التفكير في تعزيز استعمال الانجليزية في القطاع.

كما تبحث الوزارة، إدخال الإنجليزية في المسابقات، باعتبارها لغة عالمية أولى.

وفي حديثه عن إصلاح البكالوريا، أكد أن البداية ستكون مع الثانية ثانوي هذه السنة، رافضا إدلاء المزيد من التفاصيل.