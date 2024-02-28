وزير التربية: ترقية التعليم العلمي والتكنولوجي وتوفير بيئة ملائمة للإبتكار

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، على دراسة أفضل السبل لتعليم التلاميذ على مهارات ريادية ونشر مفهوم المقاولاتية. وغرس روح المبادرة والإبتكار لدى المتعلمين في الوقت الذي تشجع فيه السلطات العليا للبلاد إشاء مقاولات خاصة من شأنها تطوير الإبتكار.

وأوضح الوزير، خلال إشرافه على افتتاح يوم دراسي بعنوان “دمج المدرسة الجزائرية في منظومة الابتكار. المقاولاتية والمؤسسات الناشئة المنظم بالمعهد الوطني للبحث في التربية. أنه وتجسيدا لبرنامج عمل الحكومة المنبثق عن برنامج الرئيس لترقية التعليم العلمي والتكنولوجي وتكوين مواطنين قادرين على الإبداع. حيث يبلغ عدد نوادي الذكاء الإصطناعي عبر المراحل التعليمية 69 نادي. وعدد المنخرطين بهم يبلغ 825 تلميذ أين سجلو 57 انجاز وشاركوا في 7 مسابقات وطنية و5 عربية ومسابقة عالمية.

أما نوادي الروبوتيك في المراحل التعليمية الثلاث أضاف الوزير، أنها تبلغ 57 ناد 13 في الإبتدائي، 31 في المتوسط و13 في الثانوي. ويبلغ عدد التلاميذ 699 تلميذ وتم تسجيل 40 إختراع.

وأشار وزير التربية، أن المبادرات تبرز الموقف الاستباقي للحكومة ومؤسساتها العمومية منها المؤسسات التربوية والمعهد الوطني للتربية. من أجل توفير بيئة ملائمة للإبتكار ونمو ريادة الأعمال في المجال التربوي يتيح للباحثين والأساتذة الباحثين فرص لتجسيد أفكارهم في التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد. عن طريق مثل الإبتكار في قطاع التربية وتبنى على دمج التقنيات والأساليب الجديدة من أجل تحسين التعلم وجعل التعليم أكثر مرونة. انطلاقا من إعداد المتعلمين من مختلف الفئات والأعمار وتهيئتهم لوظائف الغد. بالإضافة كذلك إلى إدراج المدرسة الجزائرية في منضور الإبتكار والمؤسسات الناشئة.

كما دعا وزير التربية إلى ضرورة إعداد خارطة طريق باجراءات عملياتية بأجال محددة. وتصور استراتيجية فعالة تشجع على الابداع في الوسط المدرسي. وتجعل المعلم يؤمن بقدراته وخلق فرص عمل خلاقة للثروة.