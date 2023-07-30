وزير التربية: تزويد 1200 إبتدائية باللوحات الرقمية الدخول المدرسي المقبل

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه تم التحضير للدخول المدرسي المقبل. من خلال تزويد 1200 مدرسة إبتدائية باللوحات الإلكترونية.

وأشار وزير التربية خلال كلمة له على هامش تكريم رئيس الجمهورية للمتفوقين الأوائل في شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط، أن تجهيز المدارس سيصل إلى معدل مدرستين إثنين في كل بلدية من بلديات الوطن. كما سيتم إقرار الإنجليزية في الرابعة إبتدائي مع توظيف 4144 أستاذ. بالإضافة كذلك إلى طبع وتوزيع كتاب اللغة الإنجليزية للسنة الرابعة ابتدائي.

وفيما يخص التربية الرياضية وعملا بتوصيات الرئيس. أكد وزير التربية أنه ستوكل التربية البدنية إلى أساتذة متخصصين حاملين لشهادة ليسانس في الإختصاص. حيث سيتم توظيف 12777 أستاذ رياضة في التعليم الإبتدائي للرقي بالمدرسة الجزائرية الى مصف الانظمة العالمية التربوية ويقفز بمؤشراتها إلى مصافات محترمة