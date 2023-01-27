وزير التربية: تسوية مخلفات الترقية والرتب لجميع مستخدمي القطاع قبل رمضان

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن عملية تعميم الكتاب الرقمي كانت ناجحة بامتياز.

وأوضح وزير التربية، في تصريح للصحافة من ثانوية 20 أوت 1955 خلال زيارته إلى ولاية جيجل، أن عملية تعميم الكتاب الرقمي ناجحة. خصوصا بعد ما سجل إنخراط كبير للأولياء في هذا المسعى. مستشهدا بما وقف عليه اليوم من مدرسة طعبوش بوزيد بالسطارة حيث عاين إستعمال اللوحات الإلكترونية وكذا الكتاب الرقمي في عملية التدريس.

كما شدّد وزير التربية، بعد تلقيه عرضا حول قطاع التربية لولاية جيجل على ضرورة إنهاء عملية تسديد مستحقات المشاركين في عملية بيع الكتاب المدرسي. متوجها بالشكر لكل ما ساهم في هذه العملية. كما أكد على ضرورة تسوية مخلفات الترقية والدرجة والرتبة وغيرها من حقوق جميع مستخدمي القطاع بما فيهم المدمجين حديثا قبل حلول شهر رمضان الفضيل.

ووأشار وزير التربية، إلى أن زيارته لولاية جيجل جاءت للوقوف على واقع هياكل القطاع خصوصا منها الواقعة بالمناطق النائية. ويندرج ضمن برنامج الزيارات التي سيقوم بها لمختلف الولايات قصد الاطلاع الميداني على التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل (2023-2024). مشيرا إلى أن الإنطلاقة كانت اليوم من ولاية جيجل.

كما أفاد أن الهدف من هذه الزيارات هو إعطاء الدفع اللازم ليكون أكبر عدد من المؤسسات التربوية جاهزا. لاستقبال التلاميذ برسم السنة الدراسية المقبلة.

و أضاف وزير التربية، بأن هذه الخرجات ستكون أيضا سانحة للإطلاع على ظروف التمدرس بالابتدائيات في ظل الظروف الحالية. وما يميزها من برودة للتأكد من توفير كل ما يلزم لتمدرس يليق بالتلاميذ من ناحية الإطعام والنقل والتدفئة. مسلطا الضوء على حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على توفير كل ما هو ضروري داخل المؤسسات التعليمية.

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