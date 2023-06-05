وزير التربية: تظاهرة رياضية كبيرة يوم 17 جوان لمحاربة المخدرات

أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم، أنه سيتم تنظيم تظاهرة رياضية يوم 17 جوزان تشارك فيها كل الولايات بعدد من التلاميذ للتحسيس حول ظاهرة المخدرات.

وقال وزير التربية على هامش إعطائه إشارة إنطلاق إمتحانات شهادة التعليم المتوسط. أن الدولة عقدت العزم على محاربة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية من كل نواحيها وجوانبها. من خلال القيام بحملات تحسيسية متواصلة لتجنيد تأمين الوسط المدرسي من هذه الآفة.

وكشف وزير التربية في سياق ذي صلة، أنه سيتم يوم 17 جوان تنظيم تظاهرة رياضية كبيرة وطنية تشارك فيها كل الولايات بعدد من التلاميذ. أين تشارك فيها كل الولايات تحت ىشعار “نعم للرياضة لا للمخدرات”. بالإضافة كذلك إلى مواصلة عملية التحسيس في الدخول المدرسي المقبل لمحاربة الظاهرة.