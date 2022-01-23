وزير التربية: تعليق الدراسة للمراجعة وليس للتفسح

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن قرار تعديل تاريخ العطلة الشتوية اتخذ بعد تسجيل إصابات بأعداد متزايدة بكورونا وسط التلاميذ في المراحل التعليمية الثلاثة.

واعتبر الوزير هذا القرار خطوة استباقية حذِرة اتخذتها الدولة الجزائرية لحماية أبنائنا التلاميذ ومن خلالهم عائلاتهم من هذا المرض.

كما ذكّر الوزير خلال ترسه أشغال ندوة وطنية أمس الأربعاء، بالقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية في بداية الجائحة. أين تم اتخاذ إجراءات وقائية احترازية على مستوى الوطن ماحدّ من نسب الإصابة بهذا الوباء. كما جنّب بلادنا ما آلت إليه عديد الدول، كما أن بلادنا اليوم أصبحت تنتج هذا اللقاح.

قرار تعديل تاريخ عطلة الشتاء يعني التلاميذ فقط

وبخصوص قرار تعديل تاريخ عطلة الشتاء، أكد الوزير أنّ ذلك يعني التلاميذ فقط، إذ يتوجب على الأساتذة والإداريين مواصلة إنجاز العمليات الخاصة بنهاية الفصل الأول للسنة الدراسية 2021-2022 المتبقية. وذلك فيما بتصحيح أوراق الاختبارات وتحضير مجالس الأقسام وعقدها، على أن يتم تسليم كشوف نقاط الفصل الأول لأولياء التلاميذ يوم الخميس 16 ديسمبر 2021.

العطلة ستسمح للتلاميذ والموظفين المصابين بكورونا أن يدخلوا في فترة عزل

كما أن الفترة المقررة لعطلة الشتاء ستسمح للتلاميذ والموظفين الذين أُصيبوا بهذا الوباء أن يدخلوا في فترة عزل حتى يتماثلوا للشفاء دون أن يتكوّن لديهم هاجس عدم متابعة الدروس وهي فترة كافية للتعافي من وباء كوفيد – 19.

وفي ذات الصدد، أشار الوزير أن هذا القرار تم اتخاذه بعد دراسة نسبة التقدم في تنفيذ البرامج والذي يعتبر مقبولا جدا خاصة وأن الدخول المدرسي لهذه السنة كان في شهر سبتمبر.

كما شدد على وجوب استغلال الأسبوع المقبل للشروع في تنظيم حملة تلقيح ثانية. وذلك امتثالا لقرار رئيس الجمهورية الرامي إلى تلقيح جميع مستخدمي قطاع التربية. وهذا لضمان سلامة أبنائنا التلاميذ، حيث أضحت عملية التلقيح ضرورة أمنية، صحية. وكذا تضامنية وأخلاقية لابد على الجميع الالتزام بها لحماية أنفسهم ومحيطهم.

واستنادا إلى الاجتماع الذي عقده قبيل انطلاق المحاضرة المرئية مع وزير الصحة، قصد ضبط الإجراءات العملية التي يجب مباشرتها في الميدان. طالب الوزير مديري التربية بالتنسيق مع مديري الصحة بالولايات من أجل البحث في أنجع الآليات. والتي تضمن تقريب الفِرق الطبية من مستخدمي القطاع. وهذا ظهيرة يوم الخميس 09 ديسمبر 2021 للخروج بخارطة طريق يُشرع في تنفيذها ابتداء من يوم الأحد 12 ديسمبر 2021. وتقدم تقارير إحصائية يومية للإدارة المركزية عن نسب التلقيح المسجلة على مستوى كل مديرية تربية. كما حثّ الوزير مديري التربية على تكثيف التدخلات الإعلامية على مستوى مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والوطنية للتحسيس والتوعية بضرورة التلقيح وأهميته في ضمان تمدرس أبنائنا التلاميذ.