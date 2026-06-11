وزير التربية: تنظيم إمتحانات البكالوريا كان في مستوى راقي

قال وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أن تنظيم إمتحانات شهادة البكالوريا هذه السنة كانت في مستوى راقي.

وأضاف وزير التربية خلال كلمة له بمناسبة خروج الأساتذة ومعدي الأسئلة من العزل بعد انتهاء امتحانات البكالوريا، أن المترشحين للإمتحان عبّروا عن إرتياحهم بخصوص مواضيع إمتحان هذه السنة. مضيفا أن التلاميذ حافظوا على نزاهة ونظافة الإمتحانات بسلوكاتهم القيمة وإبعاد ما يسيئ لها.

وثمّن الوزير جهود المفتشين في إعداد الأسئلة خاصة وأنها كانت في مستوى محترم. كما أن تنظيم الإمتحانات في جميع مراكز الإجراء كان محترما وأظهر مستوى مؤسسات الدولة في الحفاظ على نزاهة الإمتحان.

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