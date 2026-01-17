وزير التربية: تنظيم مسابقة للأساتذة وللأسلاك الإدارية بعنوان سنة 2026

أعلن وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم السبت، عن تنظيم مسابقة للأساتذة بعنوان سنة 2026 وكذا مسابقة مهنية موجهة لبقية الأسلاك الإدارية.

وذكر الوزير، في كلمة له على هامش إشرافه على انطلاق منافسات الطبعة الثالثة للأولمبياد الجزائرية للرياضيات لسنة 2026، بأن القطاع يسهر على “ضمان شفافية ونزاهة مسابقة توظيف الأساتذة على أساس الشهادات في المراحل التعليمية الثلاث بعنوان سنة 2025”. والتي تمت عملية التسجيل بها في الفترة من 16 ديسمبر 2025 إلى غاية 6 جانفي الجاري.

وأعلن سعداوي بالمناسبة عن “تنظيم مسابقة مماثلة للأساتذة بعنوان سنة 2026 وكذا مسابقة مهنية موجهة لبقية الأسلاك الإدارية”.

مؤكدا عزم الوزارة على “مواصلة تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع”.

كما كشف سعداوي أيضا عن مشروع لتعديل المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.