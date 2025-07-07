وزير التربية: توسيع أولمبياد الرياضيات لتشمل مواد تعليمية أخرى

كشف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الاثنين، عن توسيع أولمبياد الرياضيات لتشمل مواد تعليمية أخرى في الموسم الدراسي القادم.

وأكد الوزير، لدى إشرافه اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على الحفل الختامي للطبعة الثانية للأولمبياد الجزائرية للرياضيات لسنة 2025، على الأهمية التي تكتسيها رعاية النخب المدرسية وتثمين قدراتها.

وقال الوزير إن مثل هذه التظاهرات “تسمح بتحسين مشاركة الجزائر وتصنيفها الدولي ضمن المنافسات الإقليمية والقارية والدولية”. كما تصبو إلى “رعاية النخب المدرسية وتثمين قدراتها”.

موضحًا أن طبعة 2025 جاءت لتترجم ترقية التعليم العلمي والتكنلوجي لمواكبة التحولات العلمية في العالم. وضمان تكوين نوعي لنخب قادرة على تمثيل الجزائر في المحافل العلمية ذات المستوى العالي.

كما كشف سعداوي أن الوزارة “تعمل حاليا على وضع الإطار التنظيمي لأولمبياد المواد التعليمية”. حيث سيتم -كما قال- “توسيع أولمبياد الرياضيات لتشمل مواد تعليمية أخرى في الموسم الدراسي القادم. تنفيذا لرؤية الدولة في بناء مدرسة متجددة ومبدعة قادرة على بناء أجيال تحمل مشعل الريادة والابتكار في المستقبل”.

هذا، وأفرزت هذه الأولمبياد، بخصوص فئة الأصاغر (الثالثة والرابعة متوسط) تتويج 11 تلميذا بالميدالية الذهبية. و20 بالميدالية الفضية و27 بالميدالية البرونزية و 34 آخرين بمرتبة الشرف.

وفي فئة الأواسط (الأولى ثانوي - جذع مشترك علوم وتكنولوجيا)، تحصل 3 تلاميذ على الميدالية الذهبية. و9 آخرون على الميدالية الفضية و10 على الميدالية البرونزية.

في حين توج، في فئة الأكابر (الثانية والثالثة ثانوي في شعب الرياضيات، تقني رياضي وعلوم تجريبية)، 4 تلاميذ بالميدالية الذهبية. و6 بالميدالية الفضية و11 بالميدالية البرونزية و3 بمرتبة الشرف.

وقد شهدت هذه الطبعة مشاركة واسعة، إذ خاض غمار الدور التصفوي الأول 96.076 تلميذًا من جميع الولايات. تأهل منهم الى الدور التصفوي الثاني 3124 تلميذًا. وتأهل من بين هؤلاء 263 تلميذًا إلى الدور التصفوي الثالث والنهائي.