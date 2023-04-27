وزير التربية: توظيف 12 ألف أستاذ رياضة.. نمطية جديدة لبناء المؤسسات التربوية

كشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أنه تم إقرار توظيف 12 ألف أستاذ وأستاذة متخصصين في التربية البدنية بداية من الدخول المدرسي المقبل.

وأضاف وزير التربية على هامش زيارته إلى ولاية باتنة، أنه من مخرجات مجلس الوزراء تم إقرار تدريس التربية البدنية بتأطير متخصص إبتداء من الدخول المدرسي. حيث سيقوم التلاميذ بالأنشطة الرياضية في المؤسسات بتأطير متخصص. من قبل الأساتذة حملة شهادات الليسانس في هذا الإختصاص. حيث تم إقرار توظيف 12 ألف أستاذ للتربية البدنية من شأنه أن يغطي كل المدارس الابتدائية على المستوى الوطني.

كما أشار وزير التربية، إلى أن قرار توظيف 12 ألف أستاذ متخصص في الرياضة له ايجابيات كبيرة متعددة. من خلال إخراجهم من البطالة والحصول علة منصب عمل ثابت. بالإضافة كذلك إلى أن تدريس التربية البدنية من قبل متخصصين صحيا وبدنيا لا بدمن دراسة التربية البدنية والرياضية من قبل مختصين.

وكشف وزير التربية، أنه سيتم مرافقة المؤسسات التربوية المؤسسات التي تنعدم فيها المرافق الرياضية. أما تلك التي تتوفر على الهياكل الرياضية فيجب المحافظة عليها. أين سيتم ربطها بالمرافق التابعة للتربية الرياضية. مشيرا إلى أنه سيتم إعتماد نمطية جديدة في بناء المؤسسات التربوية من خلال توفير المرافق والهياكل الرياضية بها.

كما كشف وزير التربية في ذات السياق، أنه تم ربط 90 بالمئة من المؤسسات التربوية التي تفتقد لهياكل تدريس الرياضة المدرسية أو لديها نقص مع مؤسسات تربوية أخرى بالقطاع. أو ربطها بمؤسسات عمومية تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أو لقطاع الشباب والرياضة.

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