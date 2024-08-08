وزير التربية: توظيف 33818 خريج من المدارس العليا للأساتذة

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه وبرسم السنة الحالية تم توظيف 33818 خريج من المدارس العليا للاساتذة. وتوظيف 13637 استاذ الانجليزية في الطور الإبتدائي. ناهيك عن توظيف 16212 استاذ للتربية البدنية والرياضية.

وأضاف وزير التربية خلال الندوة الوطنية حول الدخول المدرسي بولاية مستغانم، أنه تم إعداد مخطط عملياتي من خلال توزيع الكتاب المدرسي على المؤسسات التعليمية بما فيها الكتاب المجاني. مع ضبط نقاط بيع الكتاب المدرسي. مضيفا أن كتاب الانجليزية متوفر وكاف تم الانتهاء من طبعه وهو يتجه لكل الولايات. مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنصيب الانجليزية في الابتدائي بعد 3 سنوات.

كما أكد الوزير، أنه تم تسديد المنحة المدرسية المقدرة بـ5000 دج بنسبة 99 بالمائة. كما أشار إلى فتح المطاعم المدرسية أول أيام الدخول المدرسي. وضبط قوائم التلاميذ المعنيين بالنقل المدرسي وتوزيع الادوات المدرسة.

وأشار وزير التربية، إلى أنه قد تم إعطاء تعليمات من أجل تعيين الناجحين في الامتحانات المهنية التي تم تنظيمها 13 جويلية الفارط وتعيينهم قبل نهاية الشهر. مضيفا أن 94474 إستفاد من الترقية الى رتب أعلى. وتم توظيف 254 ألف أستاذ وإدماج 103 آلاف منتسب لجهازي المساعدة على الادماج المهني والاجتماعي. ناهيك عن إدماج 62 ألف استاذ في المراحل التعليمية الثلاث.