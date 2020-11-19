وزير التربية: توفير الأقنعة الواقية للتلاميذ حفاظا على سلامتهم

قال وزير التربية الوطنية محمد واجعوط، أنه سيتم الإنطلاق في العملية التطوعية لخياطة الكمامات وتوفيرها للتلاميذ بالمؤسسات التربوية.

وأضاف الوزير على هامش الإشراف على العملية التطوعية لخياطة الأقنعة الواقية، أنه تم توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية للعملية.

كما سيتم توفير الأقنعة وتوضع تحت تصرف مديريات التربية وتوجه للمؤسسات التعليمية لتوفر اساسا للتلاميذ حفاظا على سلامتهم في الظرف العصيب.

كما أكد الوزير، على التقيد الصارم من طرف التلاميذ والمؤطرين التربويين والعمال والجماعة التربوية بالوقاية والمتضمنة في البروتوكول الصحي الذي صادقت عليه اللجنة العلمية داخل المؤسسات التعليمية.