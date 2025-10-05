وزير التربية: توفير جميع الإمكانيات لسلك التفتيش

أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أن دائرته الوزارية تعمل على توفير جميع الإمكانيات لهيئة التفتيش لتلعب دورها الأساسي على أحسن وجه.

وأوضح الوزير لدى إشرافه رفقة الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد على انطلاق أشغال ملتقى تكويني لمفتشي اللغة الامازيغية بالبليدة، أن وزارة التربية تعكف على توفير الظروف المثلى وتسخير جميع الإمكانيات لهيئة التفتيش. لتلعب دورها الأساسي في مرافقة المؤسسات التربوية إداريا وبيداغوجيا”.

وقال وزير التربية، إنّ دائرته الوزارية تولي أهمية بالغة لسلك التفتيش، الذي وصفه بالوظيفة السامية باعتباره من أهم ركائز جودة التعليم. كما أكد أن القطاع يعمل على إعادة تنظيم المفتشية العامة للتربية الوطنية، من خلال استحداث مفتشيات جهوية. حتى يكون المفتشون قريبين من المؤسسات التربوية للسهر على حسن سيرها إداريا وبيداغوجيا.

وفي سياق ذي صلة، أكّد الوزير دعم دائرته الوزارية لتكوين الأساتذة والمفتشين. و كذا باقي الموظفين إيمانا منها بـ”الدور الأساسي” للمورد البشري في الارتقاء بالمدرسة الجزائرية.

كما أكد وزير التربية بخصوص الملتقى التكويني لمفتشي اللغة الامازيغية، أن الوزارة تعمل على تجسيد وحماية مقومات هويتنا الوطنية. من خلال تعميق وترقية تدريس اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التربوية باعتبارها لغة وطنية ورسمية. مشددا على أهمية التعاون والشراكة مع المحافظة السامية للأمازيغية لترقية وتوسيع تدريس هذه اللغة.

