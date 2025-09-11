وزير التربية: جاهزون لاستقبال التلاميذ في الموسم الدراسي الجديد

قال وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي انه تم الانتهاء من جميع التحضيرات اللازمة لاستقبال التلاميذ واستكمال جميع الترتيبات اللازمة. على مستوى الولايات لتكون الأسرة التربوية جاهزة

وقال الوزير في تصريح إعلامي غقب زيارته لولاية المدية “سهرنا على توفير التكييف بالمناطق التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة”

وأضاف الوزير” شددنا على ضرورة توفير الإطعام المدرسي من اليوم الأول للدراسة وهو بالنسبة لنا التزام وطني ، مشيرا إلى أن الدولة تخصص مبالغ مالية معتبرة لبناء مؤسسات تربوية تستجيب للمعايير اللازمة”.