وزير التربية: جاهزون لتنظيم إمتحاني “الباك” و “البيام”

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن كل الظروف ملائمة وجاهزة. من أجل تنظيم الإمتحانات الرسمية الوطنية في ظروف حسنة.

وأشار وزير التربية خلال ندوة صحفية على هامش زيارته إلى ولاية خنشلة، اليوم الخميس، أن القطاع جاهز من أجل تنظيم الإمتحانات الوطنية في ظروف حسنة. مشيرا إلى أنه تم قطع أشواط كبيرة في رقمنة قطاع التربية. و نسير بوتيرة جيدة حسب الامكانيات المادية المتوفرة.

من جهته ثمّن وزير التربية البعثات البرلمانيّة الإستعلامية في نقل انشغالات القطاع. مؤكدا أن التقارير تصل وسيتم معالجتها في غاية الدقة.