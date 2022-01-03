وزير التربية: جميع مُنتسبي القطاع سيتجهون للتلقيح

قال وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الإثنين، إن جميع منتسبي القطاع سيتجهون للتلقيح حماية لهم ولأبنائنا.

وشكر الوزير في كلمة له على هامش اجتماعه اليوم الإثنين، مع النقابة الوطنية للعمال المهنيين، هؤلاء العمال، والذين كان لهم دور كبير في ترقية حملة التلقيح. مشيرا إلى إنطلاق القطاع أمس الأحد، في الحملة الثالثة للتلقيح.

وثمن الوزير عمل العمال المهنيين، معتبرا بأنه عمل وطني هام. مضيفا بأن أغلبية منتسبي القطاع، سيتجهون إلى القيام بهذا التلقيح. وذلك حماية لأنفسهم وذويهم ومحيطهم الإجتماعي. وكذا حماية لأبنائنا والذين هم وديعة في أعناقنا، يضيف بلعابد.

كما شكر الوزير بهذه المناسبة، الجماعة التربوية، على تأمين مرور ثلاثي أول، في ظروف حسنة، بالرغم من الجائحة وبالرغم من كل الصعوبات.

وأضاف بلعابد: “نعلمكم أنكم أهل للشكر، لأن معالجة ومصارعة الوباء تمر عبر الوقاية وعبر النظافة. وأنتم وجودكم مهم وما توفر لدي من معلومات يشرفكم ويشرف كل العمال المهنيين لقطاع التربية. والذين اسدي لهم في هذا اليوم كل التحية والعرفان والتقدير والشكر من وزير القطاع لكوادر قطاع التربية الوطنية”.

كما حث الوزير، العمال المهنيين، على مواصلة المجهود، ملزما نفسه، ومن هم تحت مسؤوليته لخدمة هذا القطاع بكل شرائحه، ومنهم العمال المهنيين. مشيرا إلى أنه يعلم الكثير عن متاعب هذا السلك.

كما استبشر الوزير، بأن قطاع التربية، سيذهب إلى واقع أحسن، بتسيير الرئيس، وبالالتزام بتنفيذ التعليمات في آجالها بالكيفية والنوعية اللازمتين.

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