قناة النهار وزير التربية: خريجو المدراس العليا للأستاذة لهم الألوية في التوظيف بقلم قناة النهار نشر في 15 ديسمبر 2022 - 19:29 الجزائر شارك غرِّد أرسل 84 0 رابط دائم : https://nhar.tv/J9fn9 اقرأ أيضا السعيد شنقريحة ينصّب اللواء محمد الطيب براكاني قائدا جديدا للناحية العسكرية الثانية بوهران قناة النهار 05 ديسمبر العاصمة: ترحيل العائلات المتضررة من انفجار المحمدية أخبار الجزائر 28 نوفمبر زين عامر: المنتخب البرازيلي منتخب قوي وفرديات الكروات ستصنع الفارق قناة النهار 08 ديسمبر مؤمن أيت قاسي: اليابانيين يملكون قاعدة تكوين ونجاح المنتخب الأول هو نجاح دوريهم قناة النهار 05 ديسمبر شبكات تستغل الاطـ.ـفال عبر مواقع التواصل الإجتماعي.. أي عقوبات قانونية؟ قناة النهار 07 ديسمبر الدرك يداهم مذبـ.حـا سريا للدواجن بوادي تليلات ويحجز 5 قناطير بوهران قناة النهار 01 ديسمبر زين عامر: من المجحف أن تملك لاعب ككريستيانو رونالدو ولا تدخله في المباريات قناة النهار 12 ديسمبر "رئيس الجمهورية ينبهر بالصناعة الميكانيكية العسكرية ويوجّه رسالة .."بركاونا من التركيب فقط قناة النهار 14 ديسمبر فاسألوا : التحذير من شهادة الزور قناة النهار 11 ديسمبر تساقط أمطار على المناطق الشمالية.. التفاصيل قناة النهار 06 ديسمبر