وزير التربية: رؤساء مراكز الإجراء يشكلون حلقة محورية في إنجاح البكالوريا

أشرف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، صبيحة اليوم الأربعاء 03 جوان 2026، على ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خُصّصت لرؤساء مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة 2026 عبر جميع ولايات الوطن. تحت إشراف مديري التربية والمديرين المنتدبين.

وأوضح الوزير أن امتحان شهادة البكالوريا يعدّ من أهم المواعيد الوطنية التي تحظى بعناية خاصة من الدولة. بالنظر إلى ما يكتسيه من أبعاد تربوية واجتماعية ووطنية، وما يمثله من رهان مرتبط بضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. مؤكدا ضرورة الحرص على تنظيمه في أفضل الظروف والارتقاء بمستوى الأداء والانضباط والتأمين، بما يجعل دورة 2026 أكثر تميزا ونجاعة من سابقاتها.

وأكد الوزير أن رؤساء مراكز الإجراء، يشكلون حلقة محورية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، لما يضطلعون به من مسؤوليات مباشرة في تسيير المراكز وتأمينها وضمان التطبيق الصارم للإجراءات التنظيمية المعتمدة. داعيا إياهم إلى التحلي بأعلى درجات اليقظة والانضباط، والسهر على توفير الظروف المثلى للمترشحين. بما يضمن لهم اجتياز الاختبارات في أجواء ملائمة.

كما ثمّن الوزير مستوى التجند والتنسيق المسجل بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاعات الوزارية والهيئات العمومية. التي سخّرت إمكاناتها وفضاءاتها وخدماتها لفائدة المترشحين خلال فترة الامتحان. لاسيما خلال الفترات الفاصلة بين الاختبارات، بما يعكس روح التضامن الوطني والتكامل المؤسساتي المرافق لهذا الموعد الوطني الهام.

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