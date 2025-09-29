وزير التربية: رئيس الجمهورية يؤكد أن بناء الجزائر الجديدة يمر عبر الإنسان السليم

قال وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الاثنين، إنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يؤكد أن بناء الجزائر الجديدة. يمر عبر بناء الإنسان السليم المتمكن من العلم والمعرفة.

وأشار وزير التربية على هامش افتتاح فعاليات اليوم الوطني للصحة المدرسية في طبعته الأولى، إلى أن الرئيس تبون جعل من صحة المواطن وتعليمه. أولوية وطنية قصوى.

وأكد سعداوي، أن القطاع يتطلع أن تتحول الصحة المدرسية إلى ثقافة مجتمع وبرنامج وطني دائم.