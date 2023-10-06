وزير التربية: رزنامة مدروسة ومضبوطة لمراجعة المناهج التعليمية

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن مراجعة المناهج التعليمية تتم وفق رزنامة مدروسة ومضبوطة. من قبل الوزارة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.

وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية. أن هذه المراجعة تستمد مشروعيتها من القانون التوجيهي للتربية الوطنية ومن المراجعة العامة للمناهج والدليل المرجعي لبناء المناهج المعتمدة.

وأضاف وزير التربية، أن إعادة النظر في المناهج تتم وفق رزنامة مدروسة ومضبوطة من طرف الوزارة. مشيرا الى أن المجلس الوطني للبرامج الذي تم تنصيبه عام 2021 يعكف منذ ذلك الحين على إعادة النظر في البرامج التعليمية لتواكب المرحلة الجديدة التي يعرفها المجتمع الجزائري. وكذا التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.

وأكد وزير التربية في ذات السياق أن وزارة التربية الوطنية عملت على تجسيد بعض التزامات رئيس الجمهورية في هذا المجال من خلال إقرار تدريس اللغة الانجليزية في السنة الثالثة ابتدائي. والتكفل بممارسة التربية البدنية والرياضية من قبل أساتذة مختصين في التعليم الابتدائي. إضافة إلى إعادة النظر في نظام التقويم التربوي باعتماد تقييم المكتسبات في التعليم الابتدائي واستعمال لوحات رقمية للتخفيف من وزن المحفظة واعتماد النسخة الثانية من الكتاب وشبكة مواقيت جديدة”.

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