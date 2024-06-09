وزير التربية: رفع الحجم الساعي للتربية البدنية

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن الدخول المدرسي القادم سيتم من خلاله تجسيد إصلاحات مدروسة وهادفة من خلال تخفيف برامج التعليم الابتدائي ووزن المحفظة وزيادة حيز الانشطة الفنية.

وأشار وزير التربية خلال حوار له مع التلفزيون العمومي، أن الأنشطة الفنية كانت محددة بـ 7 بالمئة ليصل إلى 20 بالمئة. بحيث ستضاف ساعة ثانية إلى الحجم الساعي المخصص للتربية البدنية والرياضية. كما سيتم طباعة كتاب مدرسي خاص باللغة الانجليزية. وتجهيز 1700 إبتدائية باللوحات الالكترونية. وكذا توزيع الكتاب الرقمي مجانا وتخصيص إمتحان تقييم المكتسبات للسنوات 1، 2 و3 ابتدائي”.

أما بخصوص توقعاته لنتائج شهادة التعليم المتوسط، أكد الوزير أن الإستقرار في الدروس وانهاء البرنامج في وقته المحدد والظروف الحسنة التي جرت فيها الإمتحانات ستنعكس إيجابا لا محالة على النتائج. مشيرا إلى أن فتح مراكز التصحيح سيكون في 11 جوان الجاري. على أن يتم الإعلان عن نتائج الإمتحان يوم 29 جوان كأقصى أجل.

وأشار الوزير إلى أن الإمتحانات الرسمية لهذه الدورة عرفت إجراءات جديدة على غرار بكالوريا شعبة الفنون التزاما لتعليمات رئيس الجمهورية. المستندة على خلفية اقتصادية انطلاقا من أهمية الصناعة السينماتوغرافية في تنمية الاقتصاد. لافتا إلى تسجيل 146 مترشحا في هذه الشعبة سيجتازون الامتحان بـ 4 خيارات. وكذا إدراج التصحيح الرابع في البكالوريا وأيضا اعتماد الرقمنة في عمليات التسجيل وبلوغ 0 ورق”.

وأضاف الوزير، أنه تم تنظيم حركة تنقل الموظفين والدخول المدرسي السلس إلى جانب تكريس تكافؤ الفرص وتفادي الطعون. وأيضا عملية التوجيه التي أكد أنها آخر عملية تمت رقمنتها بهدف ربح الوقت والجهد. وتوجيه التلميذ إلى الشعبة التي تتناسب ورغباته وقدراته.

كما لفت في هذا المنحى إلى التوجه العلمي والتكنولوجي للدولة وإنشاء مدارس عليا للرياضيات والذكاء الاصطناعي وغيرها. والتي جعلت شعبة الرياضيات وتقني رياضي تلقى اقبالا متزايدا. بحيث وصلت نسبة التوجيه إلى 10 بالمئة بالنسبة للرياضيات و 15 بالمئة بالنسبة لتقني رياضي. فيما يرتقب بلوغ نسبة 20 بالمئة هذا الموسم.