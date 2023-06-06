وزير التربية: رفع عدد التلاميذ في ثانوية الرياضيات

قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن تحديث نظم التقييم يدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية وأحد محاور مخطط عمل الحكومة.

وأضاف الوزير أنه تم الشروع هذه السنة في مراجعة أسلوب التقييم بمرحلة التعليم الإبتدائي. بعد التخلي عن امتحان نهاية هذه المرحلة. وتطبيق إمتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الإبتدائي الذي شارك فيه كل الفاعلين في القطاع وثمنته الجماعة التربوية.

وقال أن المديرية الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. اعتبرت إدخال هذه الطريقة في التقييم مبادرة فريدة من نوعها، وتجعل من الجزائر بلدا رائدا.

واستطرد الوزير قائلا أن وزارة التربية الوطنية برمجت ندوات ستنظم على مستوى المقاطعات التفتيشية. ثم الولائية ومنها إلى الجهوية والوطنية. لتقييم هذا الامتحان باشراك مختلف الفئات من الجماعة التربوية.

وهناك كذلك توجه نحو دعم التوجيه نحو شعبتي الرياضيات والتقني الرياضي. بعد أن استحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدارس عليا في مختلف التكنولوجيات المتقدمة. وسيتم رفع عدد التلاميذ الذين تستقبلهم ثانوية الرياضيات بالقبة.