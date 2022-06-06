وزير التربية: رفع قيمة الوجبة الغذائية وعدد مراكز الإجراء والتصحيح

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه تم رفع قيمة الوجبة الغذائية للحراس والمؤطرين في الإمتحانات الرسمية بنسبة 100 بالمائة.

وأشار وزير التربية اليوم الإثنين، خلال إعطائه إشارة إنطلاق الإمتحان الثاني لشهادة التعليم المتوسط. رفقة مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي من ولاية المغير. أن هذه السنة تم رفع عدد مراكز إجراء الإمتحانات الرسمية من 2500 إلى 2821 مركز إجراء. كما تم رفع عدد مراكز التجميع والتصحيح من أجل تقريب التلاميذ والأساتذة وحتى المؤطرين.

وكشف وزير التربية في سياق ذي صلة، أن رفع عدد مراكز الإجراء والتصحيح جاء تطبيقا لتعليمات الوزير الأول. من أجل بذل مجهود إضافي لفتح مراكز عندما تستوفي الشروط من أجل تقريب التلاميذ و المؤطرين والمصححين خاصة في الولايات الجنوبية نظرا لشساعتها.

وأضاف بلعابد، أنه تم توفير كافة الظروف الملائمة من أجل مقتضيات سير الامتحان بشكل عادي. مؤكدا أن الدولة لن تبخل عن التربية. حيث بالرغم من الأزمة الصحية التي مرت بها جراء انتشار كوفيد-19. إلا أن الدراسة لم تتوقف طويلا وتم إتمام البرنامج الدراسي.

للإشارة فقد أعطى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، إشارة انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” من ولاية تقرت لقرابة 740 ألف مترشح. وموزعين على 2800 مركز إجراء. لافتكاك تأشيرة الإنتقال إلى الطور الثانوي.

كما قال وزير التربية في كلمة ألقاها أمام المترشحين، إن كل الظروف مهيأة من أجل اجتياز البيام في ظروف جيدة. كما جرى حوار بين بلعابد والتلاميذ حول مدى استعدادهم للامتحانات.

ويمتحن التلاميذ على مدار ثلاثة أيام “من 6 إلى 8 جوان” في 9 مواد، إلى جانب اللغة الأمازيغية بالنسبة للتلاميذ المعنيين بها. وتجري هذه الإمتحانات للسنة الثالثة على التوالي في ظروف إستثنائية. حيث سيتم اعتماد البروتوكول الخاص بالإجراءات الوقائية والصحية ضد كوفيد 19.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور