وزير التربية: رقمنة السكنات الوظيفية.. تسديد المخلفات المالية قبل نهاية السنة

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن الدخول المدرسي 2022/2023 كان ناجحا والتحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة كان في ظروف عادية. حيث تم حل كافة الأمور والصعاب.

وقال وزير التربية خلال الندوة الوطنية للدخول المدرسي 2023/2024، أن العودة إلى نظام التدريس العادي كان بأمر من رئيس الجمهورية وبعد استشارة كل المعنيين. أين تم تجنيد الجميع لانجاح الدخول المدرسي. مشيرا إلى أن الحكم على جودة التعليم في اي بلد يقوم على مخرجات ومعايير الجودة. داعيا إلأى تحسين المنظومة التربوية والإرتقاء بها على حسب مؤشرات ومعايير الجودة.

وأضاف وزير التربية، أن القطاع يولي أهمية كبيرة لضمان دخول مدرسي ناجح من خلال البحث عن الحلول للمشكلات والصعوبات الميدانية المتوقعة والتي ستكون عائقا أمام التلاميذ. سيما ماتعلق بالهياكل والمنشلآت التي يمكن أن تخلق الإكتظاظ. سنعمل لتحقيق الغايات والأهداف للإرتقاء ببلادنا إلى مصاف البلدان المتطورة.

أشار وزير التربية، إلى أن الدولة قامت بمجهودات للإرتقاء بالتربية، مؤكدا أن كل التعليمات التي يتم منحها للتنفيذ تتم مراقبتها من أجل التاكد من تنفيذ سياسات القطاع والنزول الى الميدان. حيث أن المفتشون يراقبون كل شيئ. مشيرا إلى أن القطاع يركز حاليا على التحضير لتعلم اللغة الإنجليزية خلال السنة الرابعة لتطوير التعليم الإبتدائي إلى غاية تنصيبها ووصولها إلى الخامسة إبتدائي.

كما تطرق الوزير إلى ضرورة الشروع المبكر والاستباقي للدخول المدرسي، 2023/2024. حيث سيتم التطرق إلى وضعية الهياكل المدرسية عبر الولايات والتفكير في حل الوضعيات المستعصية. بالإضافة كذلك إلى مراجعة التعليم الخاص وكيفية تنظيمه وضبطه في المدارس الخاصة التي تدعم القطاع العمومي.

وكشف وزير التربية، أنه سيتم الشروع قريبا في رقمنة السكنات الوظيفية بقطاع التربية. بالإضافة كذلك إلى التكفل بالمخلفات المتبقية لمستخدمي القطاع قبل غلق السنة المالية. وتسديد كل مخلفات القطاع قبل نهاية السنة.

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