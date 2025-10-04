وزير التربية: رقمنة المسابقات الوطنية بالكامل لمنح فرص لجميع المترشحين

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن المسابقات الوطنية أصبحت مرقمنة بالكامل لتعزيز الشفافية ومنح فرص عادلة لجميع المترشحين.

وخلال ندوة افتراضية نظمها المجلس الأعلى للشباب، بالشراكة مع وزارة التربية الوطنية، بعنوان: ساعة حوار مع وزير التربية الوطنية. وذلك مساء يوم الخميس 02 أكتوبر 2025، ضمن البرنامج السنوي لعهدة مكتب المجلس 2025-2026. رد وزير التربية عن سؤال لأستاذ من مرحلة التعليم الابتدائي والمتعلق بكيفية تقييم الوزارة للحصيلة التربوية السابقة وأثرها. على جودة التعليم والتحصيل العلمي للتلاميذ، أن المسابقات الوطنية أصبحت مرقمنة بالكامل لتعزيز الشفافية ومنح فرص عادلة لجميع المترشحين. كما أن الإصلاحات التربوية مستمرة وتهدف إلى تطوير الأداء التربوي بشكل دائم، وليست ظرفية. مشيرا أن الإصلاحات تشمل تحيين المعارف القديمة، إدماج معارف جديدة، وإقامة شعب جديدة لتعزيز الجودة. كما أن تجويد عملية التعليم تعتمد على التقييم المستمر للآليات المستخدمة، مع استعداد الوزارة لتعديل أو استبدال أي آلية لا تحقق النتائج المرجوة.

وأوضح الوزير أن العمل مستمر لضمان نتائج ملموسة ومستدامة في جودة التعليم وتحصيل التلاميذ.

وفي ختام كلمته، شدد سعداوي على أن الشباب، سواء كانوا متمدرسين أو أساتذة، هم أساس العملية التربوية، وأن تطوير التعليم مسؤولية مشتركة تتطلب تخطيطًا دقيقًا وتفانيًا. مؤكداً على ضرورة دراسة البرامج التعليمية والآليات التربوية بعناية لتحقيق أفضل النتائج.

كما دعا وزير التربية الجميع للعمل معًا من أجل تعليم أفضل، مستقبل أبنائنا، ومواكبة التقدم العالمي في المجال التربوي.

جدير بالذكر أن الندوة، تابعتها شريحة واسعة من الشباب والتلاميذ وأوليائهم عبر تقنية التحاضر المرئي، وشكلت فضاءً حيًّا للتفاعل المباشر بين الوزير والمشاركين، حيث تميزت بمداخلات ثرية وأسئلة متنوعة، كان من بينها أسئلة طرحها تلاميذ حضروا رفقة أوليائهم، بما أضفى على الحوار بعدًا تربويًا ومجتمعيًا عميقًا.

