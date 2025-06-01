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قناة النهار

وزير التربية : ” سجلنا بإرتياح تراجع حالات الغش لدى أبنائنا”

بقلم قناة النهار
وزير التربية : ” سجلنا بإرتياح تراجع حالات الغش لدى أبنائنا”
وزير التربية
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وزير التربية : ” سجلنا بإرتياح تراجع حالات الغش لدى أبنائنا”

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