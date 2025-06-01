قناة النهار وزير التربية : ” سجلنا بإرتياح تراجع حالات الغش لدى أبنائنا” بقلم قناة النهار نشر في 01 جوان 2025 - 10:19 وزير التربية شارك غرِّد أرسل 64 0 وزير التربية : ” سجلنا بإرتياح تراجع حالات الغش لدى أبنائنا” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/e3d2o اقرأ أيضا قسنطينة / إختفاء غامض للتلميذة بوغاشيش مروة بحي الزيادية قناة النهار 24 ماي الرئيس التنفيذي لستلانتيس :"موديل جديد في مصنع وهران سينتج قريبا" قناة النهار 21 ماي في أول تعليق له .. وزير العدل يكشف حقائق بخصوص قضية إغتصاب أطفال في وهران قناة النهار 14 ماي سوق أهراس : مجهولون يعتدون على رئيس بلدية ونائبه خلال حملة تنظيف قناة النهار 12 ماي صريح جدا / هذه هي الرياضة التي يفضلها الأولياء الجزائريون لأبنائهم قناة النهار 16 ماي صريح جدا / المجاملة عند الجزائريين .. بين اللباقة و النفاق قناة النهار 29 ماي