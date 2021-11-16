وزير التربية: سنتكفل بكل قضايا الشريك الإجتماعي وفق القوانين سارية المفعول

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن الدولة تخصص إهتماما لقطاع التربية الذي بدوره سيهتم بكل مشاكل القطاع والعمل على حلحلتها لتحسين الأوضوع لموظفي قطاع التربية.

وأضاف الوزير اليوم الثلاثاء، خلال سلسلة الللقاءات والمشاورات مع الشركاء الإجتماعيين، أن أبواب الوزارة تبقى مفتوحة من أجل التقرب والإصغاء باهتمام لما يقدمه الشريك الإجتماعي من إنشغالات. وسنعمل دون هوادة وعزيمة كبيرة لأجل التكفل وحل المشاكل التي يقدمها الشركاء الإجتماعيين.

وأوضح وزير التربية، أن استئناف اللقاء مع الشركاء الإجتماعيين، جاء للتحري والتقرب أكثر باهتمام لكل القضايا والإنشغالات المطروحة. حيث تأتي هذه اللقاءات في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي حثّ بالعمل الحثيث مع الشريك. حيث سيتم التكفل بكل القضايا وفق القوانين السارية المفعول.

وكشف في ذات السياق، أن الوزارة ترى في الشريك الإجتماعي قوة اقتراح لحل وحلحلة المشاكل التي تطرح في القطاع. خاصة وأن قطاع التربية لديه أهداف وتعطيه الدولة كل الاهتمام .

كما أن الحكومة تعكف الآن على تجسيد قرارات رئيس الجمهورية بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومن بينهم موظفي القطاع التربية. حيث نعمل على الوصول إلى ما نريده جميعا وهو بسط الإستقرار في قطاع التربية. والتكفل قدر المستطاع والاصغاء المسؤول للجميع وكل مايتقدم به الشركاء.

وأشار وزير التربية، أنه تم مؤخرا تنصيب لجنة تقنية لدراسة انشغالات كل الشركاء الاجتماعيين بخصوص القانون الخاص للأسلاك المنتمية لقطاع التربية الوطنية. كما نرحب بكل الإقتراحات التي سندونها.

وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، أنه تم الإلتزام بآجال معلومة ومصرح بها وواردة في قرار وزاري ممضي

و سنكون في مستوى كل ما ينتظره منا كل الشركاء في القطاع.

كما دعا وزير التربية الشركاء الإجتماعيين إلى تقديم إقتراحاتهم لاعادة النظر في القانون الخاص، خاصة تلك التي تعود بالفائدة على منتسبي القطاع.

طالع أيضا