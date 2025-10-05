وزير التربية: سنواصل تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للأستاذ

أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أن القطاع ملتزم بمواصلة تحسين ظروف عمل الأساتذة المهنية منها والاجتماعية.

وجدّد وزير التربية لدى إشرافه رفقة الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد على انطلاق أشغال ملتقى تكويني لمفتشي اللغة الامازيغية بالبليدة. وبمناسبة إحياء اليوم العالمي للمعلم المصادف لـ5 أكتوبر من كل سنة. إلتزام الوزارة الوصية بمواصلة تحسين ظروف عمل الأستاذ المهنية منها والاجتماعية. حتى بلوغ المرحلة التي يكون فيها مكتفيا ومتفرغا لتربية الأجيال تربية عصرية متكاملة.