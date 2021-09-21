وزير التربية: سيتم التكفل بخريجي المدارس العليا الذين لم يوظفوا

قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الثلاثاء، إن هناك أقل من 800 أستاذ خريج مدرسة عليا لم يوظف. واضاف بلعابد في ندوة صحفية على هامش انطلاق الموسم الدراسي، أنه سيتم التكفل بهم قريبا.

وكان، وزير التربية، قد صرح أن تأجيل الدخول الدراسي إلى غاية 21 سبتمبر، كان بهدف إعطاء فرصة أكثر لتلقيح منتسبي القطاع.

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