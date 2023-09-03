وزير التربية: سيتم تحسين وتفعيل امتحان تقييم المكتسبات وسنرى نتائجه

قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الأحد، أن امتحان تقييم المكتسبات يعد أول تجربة هذه السنة. وسيتم العمل على تحسينه شكلا ومضمونا. حيث تم إعطاء الفرصة لكل المتدخلين والفاعلين ، ما سمح بفسح المجال للجميع للحصول. على نسخة ثانية من هذا الامتحان ستجيب لكل مستلزمات التنظيم الجيد لهذا الامتحان.

وعلى هامش ملتقى وطني حول امتحان تقييم المكتسبات، الذي عقد اليوم بالثانوية الرياضية بالقبة في العاصمة. أكد وزير التربية أنه بموجب هذا الامتحان تم اكتشاف بعض الثغرات والفجوات لدى التلاميذ المنتقلين من السنة الخامسة ابتدائي إلى السنة الأولى متوسط كانت تشكل عائقا واشكالا في التحصيل الدراسي ونتائجهم في التعليم المتوسط.

كما نوه بلعابد أن هذا الامتحان سيتم تحسينه وتفعيله وتفعيل مخرجاته، أين سيتم رؤية كيفية تحسن هذا المنظور وتحسن نتائج التلاميذ بعد هذه المعالجة. مشيرا أن هذه المعالجة لاتتم فقط في السنة الاولى من مرحلة التعليم المتوسط بل تكون كذلك في على مستوى السنة الختكسة من التعليم الابتدائي.

وبهذه المناسبة هنأ وزير التربية كل الاساتذة بعودتهم اليوم إلى المؤسسات التربوية وشكرهم على مجهوداتهم المبذولة.