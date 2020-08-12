وزير التربية: صحة التلاميذ من أولوياتنا في الموسم الدراسي المقبل

أكد وزير التربية، محمد واجعوط، أن صحة التلاميذ، هي من أولويات الوزارة، في الدخول المدرسي المقبل.

وأورد الوزير، في كلمة له خلال لقاء الحكومة مع الولاة اليوم الأربعاء، أن الوزارة تعمل على تعزيز وحدات الكشف والمتابعة لضمان تغطية صحية للتلاميذ.

وكشف واجعوط، أن الوزارة تدعمت سنة 2019، بـ34 وحدة كشف جديدة، ليصبح مجموعها على المستوى الوطني، 1417 وحدة.

بالإضافة إلى الحفاظ على صحة موظفي القطاع، حيث تعمل الوزارة على فتح المزيد من مصالح طب العمل بكل الولايات، مع السهر على أن تكون عملية، يضيف الوزير.