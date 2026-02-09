وزير التربية: صدور النصوص التطبيقية للكشف عن تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية بالمدارس

ترأس وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، أمس الأحد، ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. حضرها إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية والمديرون المنتدبون.

وقد خصصت هذه الندوة لمتابعة جملة من الملفات المتعلقة بعدة محاور أساسية، أهمها: التقاعد قبل السن القانونية لمستخدمي التربية الوطنية، التربية البدنية والرياضية. مخرجات الندوة الوطنية للمفتشين، التحضير للامتحانات المدرسية، التنسيق مع مديري المدارس العليا لتكوين الأساتذة وملحقاتها وملفات أخرى.

وتحدث وزير التربية عن النصوص التطبيقية المتعلقة بالكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثّرات العقلية، حيث أشار إلى صدور النصوص التطبيقية المتعلقة بالكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية داخل المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية. موضحًا أن الإجراءات العملية وكيفيات التنفيذ سيتم تبليغها لاحقًا.

