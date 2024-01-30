وزير التربية: صرف رواتب المستخدمين بالزيادة الإستدلالية

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، وجوب السهر على ضمان دفع مستحقات الموظفين في آجالها.

وثمن وزير التربية خلال ترأسه ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية. خصّصت لتقييم العمليات المنجزة والتحضير للمحطات المبرمجة. المجهودات المبذولة لصرف رواتب المستخدمين بالزيادة الإستدلالية التي أقرّها رئيس الجمهورية شهر جانفي المنصرم.

وبخصوص التوجّه نحو الكلّ الرقمي، أعلن الوزير عن التحضير لرقمنة عمليات أخرى، مشدّدا بالمناسبة على أهميّة تحيين المعلومات على الأرضية الرقمية بشكل مستمر لتفادي أي نقص عند إجراء مختلف العمليات التسييرية، ليختتم الندوة المرئية بتوجيهات عامة.