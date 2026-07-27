وزير التربية: ضمان تمدرس جميع التلاميذ وإعادة إدماج الراغبين في الدراسة

ترأس وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، مساء أمس الأحد، الجلسة الختامية للندوة الوطنية لتحضير الدخول المدرسي 2026-2027. التي خصصت لعرض ومناقشة تقارير الورشات التسع. وإسداء التوجيهات والتعليمات المتعلقة بآليات تجسيد مخرجاتها. في إطار استكمال التحضيرات للدخول المدرسي المقبل.

أكد الوزير أن الدخول المدرسي بالإضافة إلى كونه محطة قطاعية هامة، فهو يعتبر شأناً وطنياً يندرج ضمن الدخول الاجتماعي للدولة. بما يقتضي تعبئة مختلف القطاعات والهيئات العمومية، وتعزيز التنسيق الميداني المستمر، لاسيما مع ولاة الجمهورية. من أجل ضمان جاهزية المؤسسات التربوية من جميع الجوانب المتعلقة بالهياكل والتجهيزات والإطعام المدرسي والنقل المدرسي والخدمات. بما يسمح باستقبال التلاميذ في أحسن الظروف منذ اليوم الأول للدخول المدرسي.

كما جدد الوزير التأكيد على أن سياسة قطاع التربية الوطنية تنفّذ في إطار برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة. مشددا على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تعبئة جميع الإمكانات لضمان دخول مدرسي ناجح ومستقر. من خلال تعزيز التنسيق بين مديريات التربية والسلطات المحلية، والمتابعة الميدانية المستمرة لجاهزية المؤسسات التربوية. والتكفل بمختلف الجوانب التنظيمية والخدماتية. بما يوفر للتلاميذ ظروف تمدرس ملائمة منذ اليوم الأول للدخول المدرسي.

وأكد وزير التربية، أن حماية المؤسسة التربوية وتعزيز مكانتها يضلاّن من الأولويات الأساسية للقطاع. مشدداً على ضرورة المحافظة على أمن المؤسسات وممتلكاتها، وتوفير شروط السلامة بها. وتوحيد النظام الداخلي للمؤسسات التربوية، وتعزيز الانضباط، وترسيخ ثقافة احترام القانون، بما يحفظ هيبة المدرسة الجزائرية، ويوفر بيئة تربوية آمنة ومحفزة على التعلم.

كما أسدى الوزير تعليمات بمواصلة الجهود الرامية إلى ضمان تمدرس جميع التلاميذ، وضمان إعادة إدماج التلاميذ الراغبين في الدراسة وفق ما ينص عليه التشريع المعمول به، إلى جانب ضمان تعميم مشاركة جميع المؤسسات التعليمية في أولمبياد المواد التعليمية، ومسابقات الابتكار المدرسي، والأنشطة الثقافية والرياضية، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص، ويعزز اكتشاف المواهب وتنمية قدرات التلاميذ.

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