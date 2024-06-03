وزير التربية: ظاهرة الغش تراجعت.. لا يمكن إعطاؤها أكثر من حجمها

أكد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أن ظاهرة الغش تراجعت في الآونة الأخيرة بفضل الإجراءات الصارمة التي أقرتها الحكومة.

وأضاف وزير التربية على هامش إعطائه إشارة إنطلاق إمتحان شهادة التعليم المتوسط من ولاية الطارف. أن ظاهرة الغش لا يمكن إعطاؤها أكثر من حجمها. مشيرا إلى أن الأرقام في تنازل كبير والظاهرة تراجعت كثيرا دراء الاجراءات التي اقرتها الدولة والقانون الصارم الذي صدر في 2020. مؤكدا أن الغش آيل للزوال في قاموس التربية.

وكشف في سياق ذي صلة، أن الإجراءات التي تم إتخاذها كانت إضطرارية لحماية الامتحان والتلاميذ الذين يشوشون لاسباب تخريبية. مؤكدا أن الدولة بالمرصاد لهؤلاء او غيرهم للذين يمسون بأمن ونزاهة الإمتحانات. خاصة وأن التلاميذ في السابق كانوا يقومون بالبحث عن مواضيع في الشبكات والمواقع و لا يقوون على إجراء الإمتحان بسبب المواضيع المفبركة.