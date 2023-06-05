وزير التربية: ظاهرة الغش في الإمتحانات آيلة للزوال

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن ظاهرة الغش في الإمتحانات الرسمية بدأت تأخذ طريقها إلى الزوال. مشيرا إلى أن الدولة سنت قوانين صارمة في هذا الأمر.

وأوضح وزير التربية خلال ندوة صحفية على هامش إعطائه إشارة إنطلاق إمتحان شهادة التعليم المتوسط من ولاية تيسمسيلت. أن ظاهرة الغش آيلة للزوال بفضل الإجراءات الحكومية والإصلاحات لمحاربة هذه الظاهرة بكل الطرق وما أتى عليها.

كما أكد الوزير في سياق ذي صلة، أنه تم تنصيب لجان على مستوى كل ولاية يترأسها النائب العام ومدير التربية عضوا فيها. بالإضافة كذلك إلى مصالح الأمن والدرك الوطني والأمن الداخلي يتابعون الإمتحانات وسيتم إتخاذ إجراءات فورية ضد الغشاشين.

وأشار وزير التربية، إلى أن الغش ليس من أخلاق المدرسة ولا الجزائريين وهي آخذة للزوال. حيث لن نتوانى في ملاحقة هذه الظاهرة وكل من يريد التشويش على التلاميذ في ظرف حساس. من طرف بعض العابثين بمجهودات الدولة. مؤكدا أنه ستكون هنالك قوانين أكثر صرامة في هذا الأمر.

وتنطلق اليوم إمتحانات شهادة التعليم المتوسط “البيام” دورة جوان 2023، عبر كافة ولايات الوطن. مع توفير كافة الإجراءات المادية والبشرية.

وقال وزير التربية، أن عدد المرشحين لاجتياز إمتحان شهادة التعليم المتوسط لهذه السنة يقدر بأكثر من 800 ألف تلميذ. من بينهم 788 ألف متمدرس. كما تمثل نسبة الإناث من تعداد المترشحين 52 بالمائة والتي تفوق نسبة الذكور المقدرة بـ بأكثر من 47 بالمائة.

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