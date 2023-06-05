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وزير التربية : “ظروف إنطلاق الإمتحان جيدة.. ونتمنى التوفيق لأبنائنا “

بقلم النهار أونلاين
وزير التربية : “ظروف إنطلاق الإمتحان جيدة.. ونتمنى التوفيق لأبنائنا “
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وزير التربية : “ظروف إنطلاق الإمتحان جيدة.. ونتمنى التوفيق لأبنائنا “.

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