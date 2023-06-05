قناة النهار وزير التربية : “ظروف إنطلاق الإمتحان جيدة.. ونتمنى التوفيق لأبنائنا “ بقلم النهار أونلاين نشر في 05 جوان 2023 - 10:50 شارك غرِّد أرسل 6 0 وزير التربية : “ظروف إنطلاق الإمتحان جيدة.. ونتمنى التوفيق لأبنائنا “. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/dUMOU اقرأ أيضا شعبة الدواجن والبيض..تقنيات عالية وحلول ذكية لمواجهة العقبات قناة النهار 24 ماي وزير التربية :تسليم الشهادات والدفاتر للتلاميذ يوم 22 جوان 2023 على مستوى كل مدارس الوطن قناة النهار 20 ماي غليزان : فلاحو شعبة الأشجار المثمرة يستعينون بالصهاريج للحفاظ على الإنتاج قناة النهار 28 ماي هذه هي تفاصيل عمل مركب سحق البذور الزيتية التابع لمجمع سيفيتال قناة النهار 30 ماي "رئيس الجمهورية" : نرحب عاليا باسترجاع سوريا لمقعدها في الجامعة العربية. قناة النهار 19 ماي فريق عمالقة البويرة يحرزون المرتبة الثانية في البطولة العربية للروبوت بقطر قناة النهار 15 ماي وزير الداخلية : كل مواطن البيت تاعو تهدم رايحين نعوضولو خلال 48 ساعة قناة النهار 29 ماي "أمينة يونسي: "ما عندناش صناعة البذور في الجزائر وهذا ما يجب الذهاب له من أجل صناعتها محليا قناة النهار 22 ماي طالع هابط: النوي ينتفض ضد مسؤولي أدرار بسبب مستشفى صرفت عليه الملايير سامحين فيه كلاه الرمل قناة النهار 04 جوان تلمسان / الإقامة الجامعية مليحة حميدو للبنات.. تحسن في الخدمات وراحة للطالبات قناة النهار 16 ماي