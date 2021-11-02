وزير التربية عبد الحكيم بلعابد: “أبواب الوزارة مفتوحة.. ونسعى لحلّ كل مشاكل القطاع”

أكد وزير التربية الوطنية، بأن الوزارة تبقى مستعدة دائما للتحاور والنقاش من أجل الوصول إلى حل يرضي الطرفين، مشيرا إلى أنه لا داعي للإضرابات ما دامت الوزارة قد فتحت أبوابها للجميع.

وقال الوزير في الكلمة التي قدمها أثناء لقائه بممثل النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، إن تنظيم لقاءات ثنائية مع الشركاء الاجتماعيين جاء للتقرب والاستماع لهم مباشرة‪.

وأفاد بلعابد بأن الباب مفتوح أمام الاقتراحات الخاصة بالقانون الأساسي، سواء كانت مكتوبة أو خلال لقاء مباشر‪.

وجدّد وزير التربية التأكيد على أن إعادة النظر في النقطة الاستدلالية والضريبة على الدخل سيكون لها انعكاسات إيجابية على رواتب العمال‪.

كما شدد الوزير على ضرورة النظر في الحياة المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع‪.

وخاطب الوزير أعضاء النقابة قائلا: “عوّدتمونا على الطرح السليم ونحن في الإصغاء وسنسعى لمعالجة كل المشاكل بمعيتكم”.

وأكد الوزير استعداده، استشارة الشريك الاجتماعي في بعض القضايا التي تهمّ الحياة المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع‪.