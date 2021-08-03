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قناة النهار

وزير التربية: عملية تلقيح موظفي القطاع أولوية قصوى تحضيرا للدخول المدرسي

بقلم قناة النهار
وزير التربية: عملية تلقيح موظفي القطاع أولوية قصوى تحضيرا للدخول المدرسي
تلقيح
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