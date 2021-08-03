قناة النهار وزير التربية: عملية تلقيح موظفي القطاع أولوية قصوى تحضيرا للدخول المدرسي بقلم قناة النهار نشر في 03 أوت 2021 - 11:20 تلقيح شارك غرِّد 285 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=968029 اقرأ أيضا أم البواقي: وضع الحناء على رأس الأضحية .. عادة متوارثة منذ القدم قناة النهار 19 جويلية وزير الصحة: الأوكسجين ليس الحل الوحيد ..احترام التدابير الوقائية هي الحل للوقاية من كـ.ورونا قناة النهار 02 أوت تساؤلات: وزارة التربية تقرر تخفيض معدل النجاح في البكالوريا إلى 9.52 من 20 قناة النهار 22 جويلية برنامج Toutes Options : كل ما يجب معرفته حول تركيب وصاينة نظام السيرغاز قناة النهار 31 جويلية