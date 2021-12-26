وزير التربية: فتح إمتحان مهني للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن

أعلن وزير التربية الوطنية كريم بلعابد، اليوم الأحد، عن فتح إمتحان مهني للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن.

وخلال أشغال ندوة وطنية لإعطاء التوجيهات الواجب اتباعها تحضيرا لعودة التلاميذ من عطلة الشتاء وانطلاق الدراسة في الفصل الثاني، كشف الوزير أنه تم فتح التوظيف المباشر على أساس الشهادة أو عن طريق النقل أو عن طريق الانتداب. للالتحاق برتبة ممارس متخصص مساعد في طب العمل وكذا برتبة ممرض الصحة العمومية.

كما قدم الوزير توجيهات للسيدات والسادة مديرو التربية لضمان التنظيم الجيد والشفافية في إجراء هذه المسابقة.

وشدّد بلعابد على ضرورة التحضير الجيد لعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة خلال الفصل الثاني. وهذا بتكثيف التواجد الميداني من طرفهم ومن طرف المصالح التي يشرفون عليها.

مع الإصغاء لكافة الانشغالات المطروحة في الميدان والتكفل بها لضمان سلامة تلاميذنا وكافة مستخدمي القطاع وأمنهم الصحي.

وبخصوص الامتحانات المدرسية الوطنية، أشار الوزير إلى أن فترة التسجيلات قد انتهت بتاريخ 23 ديسمبر 2021. وعليه يتعين على مديري التربية ضبط قوائم المسجلين، والتأكد من سلامة المعلومات المدرجة في استمارات التسجيل من الأخطاء ومعالجة الاختلالات المسجلة خلال الفترة المخصصة لمراجعة القوائم.

وفيما تعلّق بالجانب الخاص بالشريك الاجتماعي، شدّد الوزير على ضرورة إعداد حصيلة لمجموع الانشغالات المتكفّل بها. تثمينا للمجهودات المبذولة في الميدان.

وفي ختام الأشغال، أكد وزير التربية، أنه سيُشرع قريبا في عقد الندوات الجهوية، سواء تلك المتعلّقة بالتحضير للدخول المدرسي 2022-2023. أو تلك المتعلقة بدراسة الانشغالات الخاصة بقطاع التربية الوطنية.

ونظرا للعدد الكبير من مديريات التربية، سيتم تقسيم الولايات إلى مجموعات مصغرة لدعم التسيير الجواري مع الحفاظ على الندوات الجهوية.

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp