فتح مؤسسات تربوية مجاورة لمراكز الإجراء لاستقبال مترشحي “البيام” و”الباك”

شدّد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي على ضرورة التحضير الإستباقي لمراكز الإجراء ومراكز التصحيح خلال الإكتحانات المدرسية. مستحضرًا بعض النقائص التي سجّلت خلال دورة 2025.

وخلال ترؤسه لندوة وطنية أمس الأحد مع مديري التربية والمديرين المنتدبين من اجل التحضير الإستباقي لمراكز إجراء ومراكز تصحيح الامتحانات المدرسية، حيث أكد الوزير على ضرورة اعتماد جاهزية المراكز معيارًا أساسيًا. مع برمجة فتح مؤسسات تربوية مجاورة لمراكز الإجراء، قصد استقبال المترشحين، لاسيما القادمين من مناطق بعيدة، خلال الفترات الفاصلة بين الاختبارات. إلى جانب تجهيز مراكز التصحيح بما يضمن راحة المصححين.

وفيما يخص متابعة المدارس العليا لتكوين الأساتذة وملحقاتها، جدّد الوزير تأكيده على ضرورة تعزيز التنسيق بين مديري التربية ومديري المدارس العليا لتكوين الأساتذة وملحقاتها. ملاحظًا تأخر بعض المديريات في موافاة المصالح المركزية بالمعلومات المطلوبة. مشدّدا على القيام بزيارات تنسيقية لهذه المؤسسات، في إطار شراكة مع قطاع التعليم العالي. للاطلاع على ظروف التكوين وضمان اكتساب الطلبة الأساتذة المتكوّنين. للمؤهلات العملية والنظرية المطلوبة قبل التحاقهم بالمؤسسات التعليمية.