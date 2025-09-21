وزير التربية: فتح مسابقة تخص 24 ألف منصب للإداريين

أعلن وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أنه سيتم فتح مسابقة تخص 24 ألف منصب للإداريين وباقي الأسلاك قريباً.

وأوضح وزير التربية خلال ندوة صحافية على هامش إعطاء إشارة إنطلاق الموسم الدراسي 2026/2025. أن مسابقات التوظيف حاليا ستكون حسب حاجيات القطاع من مناصب. كما أوضح أنه وتجسيدا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فقد تم إدماج 82.410 ألف أستاذ هذا الموسم في قطاع التربية وهم دعم وإضافة للقطاع.

