وزير التربية: فتح مسابقة لتوظيف 45 ألف أستاذ.. هؤلاء المعنيون

كشف وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أن القطاع يحتاج حاليا إلى 45 ألف أستاذ.

وأضاف وزير التربية الوطنية خلال ندوة صحافية على هامش إعطاء إشارة إنطلاق الموسم الدراسي 2026/2025. أنه سيتم تنظيم مسابقة لتوظيف الأساتذة مبنية على ما يحتاجه القطاع من مناصب. مضيفا أن القطاع يحتاج حاليا إلى 45 ألف أستاذ.

وأكّد الوزير في سياق ذي صلة، أن المسابقة ستجرى في نفس عدد المناصب. أين سيتمكن الأساتذة المتعاقدون من المشاركة في المسابقة للظفر بمنصب دائم. مشيرا إلى أن القطاع تحوّل إلى نظام المسابقات لأنه هو المعتمد في الوظيف العمومي لسد احتياجات القطاع.

وكشف وزير التربية، أن المسابقة يُعنى بها أصحاب حاملي الشهادات المنصوص عليها في النظام المعمول به، وأصحاب الشهادات التي لها علاقة بالتخصصات التي يحتاجها القطاع.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور