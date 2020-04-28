وزير التربية في اجتماع مع ممثلي النقابات

يعقد اليوم الثلاثاء وزير التربية الوطنية محمد واجعوط لقاء تشاوري مع ممثلي نقابات التربية لتقديم اقتراحاتهم حول السنة الدراسية 2019/2020.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن نقابات التربية قدمت جملة من الإقتراحات هي حاليا على طاولة الوزير للتشاور حولها.

ومن بين الإقتراحات احتساب الفصلين الاول والثاني للانتقال في الطوار المتوسط والابتدائي، وتأجيل البكالوريا الى شهر سبتمبر المقبل.

للإشارة فقد عقد أمس وزير التربية الوطنية محمد واجعوط لقاء تشاوري مع جمعيات أولياء التلاميذ، أين أكد أنه لا وجود لسنة بيضاء، وتقليص فترة الفصل الثالث إلى اربعة أسابيع.